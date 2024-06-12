Роналду: «Мне осталось не так много лет в футболе»

Звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своей карьере. 39-летний футболист подчеркнул, что ему осталось не так много играть.

«Мне осталось не так много лет в футболе, поэтому я должен максимально насладиться этим временем. Я очень сильно влюблен в эту игру. Каждый поединок для меня особенный. Я горжусь, что сыграю за Португалию на чемпионате Европы», - приводятся слова нападающего в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Евро-2024 пройдет на футбольных полях Германии с 14 июня по 14 июля. На групповой стадии Португалия встретится с Грузией, Чехией и Турцией.