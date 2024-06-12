Роналду назвал главную цель сборной Португалии

«Каждый мяч за сборную важен для меня. Я рад помочь команде одержать победу. Наша главная цель заключается в том, чтобы показывать хороший футбол. Хочу поздравить всех с таким результатом, именно так мы и должны действовать. Еще хочу поблагодарить наших болельщиков, которые всегда нас поддерживают», - передает слова Криштиану Record.