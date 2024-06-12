Роналду назвал главную цель сборной Португалии

Центрфорвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о прошедшем товарищеском поединке против Ирландии. Португальцы победили со счетом 3:0, в активе 39-летнего нападающего два забитых мяча.
«Каждый мяч за сборную важен для меня. Я рад помочь команде одержать победу. Наша главная цель заключается в том, чтобы показывать хороший футбол. Хочу поздравить всех с таким результатом, именно так мы и должны действовать. Еще хочу поблагодарить наших болельщиков, которые всегда нас поддерживают», - передает слова Криштиану Record.
Чемпионат Европы – 2024 состоится с 14 июня по 14 июля в Германии.
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