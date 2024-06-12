Роналду эмоционально прокомментировал победу сборной Португалии

39-летний центральный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду разместил новую публикацию в своих социальных сетях. Он сделал это после уверенной победы над Ирландией (3:0) в товарищеском матче. На счету КриРо два забитых мяча.

«Большая командная победа! Впереди – Евро», - написал опытный голеадор в своем аккаунте.

Напомним, что чемпионат Европы – 2024 стартует в Германии 14 июня. Турнир продлится до 14 июля. Сборная Португалии выступит в квартете F, где ей будут противостоять национальные команды Турции, Чехии и Грузии. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.