Ямаль высказался об исключении Кубарси из сборной Испании

Нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о решении тренерского штаба сборной Испании исключить из заявки на чемпионат Европы 17-летнего защитника Пау Кубарси.
«Эта новость не может мне понравиться. Я пытался поддержать Кубарси, ведь все хотят выступить на чемпионате Европы. Когда главный тренер огласил финальный состав, я поговорил с Пау. Он не был сильно огорчен. Наоборот, Кубарси счастлив и думает о новом вызове в своей карьере», - передает слова форварда AS.
Сборная Испании попала в группу B на чемпионате Европы – 2024. Соперниками «красной фурии» будут команды Италии, Хорватии и Албании.
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