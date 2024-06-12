Ямаль высказался об исключении Кубарси из сборной Испании

«Эта новость не может мне понравиться. Я пытался поддержать Кубарси, ведь все хотят выступить на чемпионате Европы. Когда главный тренер огласил финальный состав, я поговорил с Пау. Он не был сильно огорчен. Наоборот, Кубарси счастлив и думает о новом вызове в своей карьере», - передает слова форварда AS.