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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду объяснил, почему не сыграл с Хорватией

12 Июня 2024 • 07:34 Комментировать

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил, почему не принимал участия в проигранном товарищеском поединке против национальной команды Хорватии (1:2).

«Тренер предупредил меня, что я не буду играть. Он дал мне неделю отдыха. Я приступил к тренировкам 6 июня и должен был подойти в полной готовности ко встрече с Ирландией. Самое важное начнется 18 июня. Нам нужно начать чемпионат Европы в самой лучшей форме», - передает слова 39-летнего бомбардира Record.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Португалия оказалась в одном квартете с Грузией, Чехией и Турцией.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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