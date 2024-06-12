Роналду объяснил, почему не сыграл с Хорватией

«Тренер предупредил меня, что я не буду играть. Он дал мне неделю отдыха. Я приступил к тренировкам 6 июня и должен был подойти в полной готовности ко встрече с Ирландией. Самое важное начнется 18 июня. Нам нужно начать чемпионат Европы в самой лучшей форме», - передает слова 39-летнего бомбардира Record.