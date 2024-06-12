Корнеев: «Удивлюсь, если Португалия будет в финале Евро-2024»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о шансах национальной сборной Португалии на чемпионате Европы – 2024.
«Если в финале будет Португалия, то я удивлюсь. Если брать каждого игрока и состав, то такое может произойти, но для меня это будет удивительно», - рассказал функционер в эфире «Матч ТВ».
Чемпионат Европы пройдет на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. Сборная Португалии попала в группе F, где ей будут противостоять национальные команды Грузии, Чехии и Турции. Действующим обладателем престижного трофея является сборная Италии.
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