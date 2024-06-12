Роналду раскрыл свою мечту перед Евро-2024

«Забивать голы всегда приятно, я делаю это с огромным удовольствием. Знаю, что мне осталось не так много в футболе. Каждый сезон после 35 лет провожу в удовольствие. Я наслаждаюсь каждым сезоном. Забивать голы – часть моего ДНК. О чем я сейчас мечтаю? О трофее со сборной», - передает слова Криштиану SporTV.