Роналду раскрыл свою мечту перед Евро-2024

Центрфорвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своем дубле в товарищеской встрече с национальной командой Ирландии (3:0).
«Забивать голы всегда приятно, я делаю это с огромным удовольствием. Знаю, что мне осталось не так много в футболе. Каждый сезон после 35 лет провожу в удовольствие. Я наслаждаюсь каждым сезоном. Забивать голы – часть моего ДНК. О чем я сейчас мечтаю? О трофее со сборной», - передает слова Криштиану SporTV.
Напомним, что 14 июня стартует чемпионат Европы в Германии. Престижный турнир продлится до 14 июля. Португалия считается одним из фаворитов Евро-2024.
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