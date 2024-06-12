Энтони Гордон: «В сборной Англии никогда не было такой конкуренции, как сейчас»

Вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон высказался о силе сборной Англии.

В распоряжении Гарета Саутгейта множество звёздных игроков, что особенно касается позиций в атаке и полузащите.

«Существует мнение, что в сборной Англии никогда не было такой конкуренции, если говорить о том, в какой форме находятся игроки. Нет сомнений, у нас действительно серьёзная конкуренция за места в основе. Каждому придётся стараться изо всех сил, чтобы получить шанс сыграть», – цитирует Fotmob Гордона, дебютировавшего за «трёх львов» в марте нынешнего года.

Сборная Англии стартует на Евро-2024 матчем против сборной Сербии, который состоится 16 июня. В одном квартете с англичанами также выступят команды Дании и Словении.