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Чемпионат Европы по футболу 2024

Копмейнерс – о травме: «Прекрасный месяц превратился в кошмар»

12 Июня 2024 • 04:39 Комментировать
Польша
...
Нидерланды
16.06 16:00

Полузащитник «Аталанты» и сборной Нидерландов Тён Копмейнерс прокомментировал травму, из-за которой не сможет сыграть на предстоящем чемпионате Европы.

26-летний футболист получил повреждение прямо перед стартом турнира. Как стало известно во вторник, хавбек выбыл из строя примерно на месяц. Лидер «Аталанты» уже покинул лагерь «оранжевых».

«Этот месяц мог стать прекрасным, но превратился в кошмар. Я узнал о результатах обследования с большим разочарованием. Для меня было бы большой честью выступить за сборную Нидерландов с таким великолепным составом. Теперь я буду поддерживать команду как болельщик, желая ей провести великий турнир», – написал в социальных сетях Копмейнерс.

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