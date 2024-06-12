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Чемпионат Европы по футболу 2024

Карвахаль: «Иногда приходится дёргать Ямаля за уши»

12 Июня 2024 • 04:00 Комментировать
Испания
...
Хорватия
15.06 19:00

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о товарище по сборной Испании Ламине Ямале.

Предстоящий чемпионат Европы станет первым крупным турниром в цветах «красной фурии» для 16-летнего вингера «Барселоны».

«Мы с Ламином беседовали на днях. Я сказал ему, что когда мне было 17 лет, я праздновал победу с «Реалом» в юношеской лиге, а он здесь, в составе взрослой сборной на Евро, играет важную роль в «Барселоне».

Ямаль – хороший игрок, но иногда мне приходится дёргать его за уши, потому что он не помогает мне в защите», – заявил в интервью Marca 32-летний Карвахаль.

Сборная Испании выступит на Евро-2024 в одном квартете с командами Хорватии, Италии и Албании.

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