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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мбаппе оценил силу сборной Германии

12 Июня 2024 • 02:13 Комментировать
Германия
...
Шотландия
1 1.30 X 5.90 2 11.00
14.06 22:00

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что думает о сборной Германии.

Немецкая национальная команда, на правах хозяина турнира попавшая в группу А, поспорит за места в плей-офф со сборными Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Соперники французов – сборные Польши, Нидерландов и Австрии.

«Поражение 0:2 от Германии в марте? Не считается – это был товарищеский матч.

Если серьёзно, у немцев отличная команда. Они всегда среди претендентов, когда на кону что-то важное, всегда возвращаются после неудач.

Франция – Германия в финале? Я бы на это согласился», – приводит Madrid Xtra слова Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Германии Сборная Франции евро-2024 Килиан Мбаппе ещё теги

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