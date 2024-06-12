Мбаппе оценил силу сборной Германии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что думает о сборной Германии.

Немецкая национальная команда, на правах хозяина турнира попавшая в группу А, поспорит за места в плей-офф со сборными Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Соперники французов – сборные Польши, Нидерландов и Австрии.

«Поражение 0:2 от Германии в марте? Не считается – это был товарищеский матч.

Если серьёзно, у немцев отличная команда. Они всегда среди претендентов, когда на кону что-то важное, всегда возвращаются после неудач.

Франция – Германия в финале? Я бы на это согласился», – приводит Madrid Xtra слова Мбаппе.