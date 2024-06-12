Буффон: «В Германии мы чувствуем себя как дома – так было и в 2006 году»

Джанлуиджи Буффон, занимающий должность координатора в сборной Италии, рассказал о настрое команды перед началом Евро-2024.

Легендарный экс-вратарь был частью «скуадры адзурры», когда та выиграла чемпионат мира в 2006 году. Как и предстоящий чемпионат Европы, тот турнир прошёл в Германии.

Недавно итальянцы прилетели в Дортмунд и провели первую тренировку в рамках подготовки к стартовому матчу против сборной Албании, который состоится 15 июня.

«Поддержка присутствующих здесь итальянцев позволяет нам ощущать себя здесь как дома. То же самое было в 2006 году: играя в Германии, мы чувствовали, будто выступаем на своём поле», – цитирует Football Italia Буффона.