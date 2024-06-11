Роналду дублем покорил Ирландию: Сборная Португалии вдохновилась разгромом перед Евро-2024

Сборная Португалии последней из участников Евро-2024 проводила товарищеский матч. Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на спарринг с Ирландией.

Португальцы решили провести в июне три контрольных матча. Сначала они обыграли Финляндию – 4:2. Затем проиграли Хорватии – 1:2. Главная звезда «европейских бразильцев» Криштиану Роналду не провёл в этих играх на поле ни минуты. В первом матче не попал в заявку, а во втором остался в запасе.

На групповом этапе чемпионата Европы сборная Португалии сыграет с командами Чехии, Турции и Грузии. 18, 22 и 26 июня. Ну а сборной Ирландии на Евро-2024 не будет. Она выступала на континентальном первенстве последний раз в 2016 году. Остановилась тогда на стадии 1/8 финала.

Понятно, португальцы в отчётном матче владели инициативой. Далот отдал справа в центр на Фелиша, чей удар Келлехер отразил ногой. Но вскоре всё равно случился гол португальцев. Хозяева разыграли угловой на правом фланге, Бруну Фернандеш покатил на Фелиша, и тот низом поразил дальний угол (1:0).

Роналду тоже хотел забивать, конечно. Изголодался Криштиану по голам после окончания клубного сезона в Саудовской Аравии. Настраивал себя словами кратный обладатель «Золотого мяча» перед дальним ударом со штрафного. С рикошетом от стенки Роналду со стандарта запустил мяч в правую штангу.

К концу тайма и ирландцы стали кое-чем отмечаться в атаке. Айда ай да пробил справа по бесхозному мячу в сетку с внешней стороны. Но и португальцы в раздевалку едва не позабивали. Леау пальнул после смещения – не попал в дальний угол. Инасиу ещё пробил головой – только вне створа.

В начале второго тайма наконец пришла пора Криштиану Роналду праздновать свой личный гол. Получив в правой части чужой штрафной площади заброс из глубины от Рубена Невеша, КриРо задвинул красивую закрутку в дальний угол (2:0). Дело было сделано в исполнении Роналду? Не совсем.

Забив на пятидесятой минуте, Криш не забыл забить и на шестидесятой. Жота слева сделал передачу на Роналду, который в касание чётко ударил в правый угол (3:0). 74-й минуте Криштиану едва не отличился подобным образом, только прострел на него был с правого фланга, а сам КриРо пальнул мимо рамки.

Бруну Фернандеш сместился слева, пробил с линии штрафной, и от О'Брайана мяч отскочил на угловой. С редкими контратаками ирландцев хозяева справлялись. Португальцы не откатывались назад, были не прочь забить ещё, но и так получилось нормально. Всё, с товарищескими матчами перед Евро-2024 покончено. Впереди – сам финальный турнир.

Кирилл Иванцов