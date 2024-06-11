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Чемпионат Европы по футболу 2024

Саньоль: «У Грузии очень сложная группа на Евро-2024, но мы не сдадимся»

11 Июня 2024 • 23:15 Комментировать
Турция
...
Грузия
18.06 19:00

Наставник сборной Грузии Вилли Саньоль поделился мнением о соперниках национальной команды на групповом этапе предстоящего чемпионата Европы – 2024.

Турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

«Группа очень сложная, сборная Португалии — европейский гранд. Что касается Турции, то в составе появились молодые и очень талантливые игроки. У чехов, в свою очередь, всегда появлялись блистательные футболисты, которые отлично проявили себя на многих турнирах», — цитирует французского специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что в первом туре групповой стадии европейского первенства коллектив Саньоля сыграет со сборной Турции. Игра состоится 18 июня и начнётся в 19:00 по московскому времени.


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02 Июня
10:51
Рискованная ставка и прогноз на матч Турция – Грузия Евро-2024 – 18 июня 2024
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ТУРЦИЯ ГРУЗИЯ
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11 Июня
23:15 · Чемпионат Европы 2024
Саньоль: «У Грузии очень сложная группа на Евро-2024, но мы не сдадимся»
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