Роналду забил первый гол за сборную в 2024 году

Легенда сборной Португалии Криштиану Роналду поразил ворота сборной Ирландии. Команды играют вечером вторника очный товарищеский матч перед Евро-2024. Поразил ворота оппонентов португалец почти на старте второго тайма – на 50-й минуте, точным выстрелом в дальнюю «девятку» после удачной обработки.

Таким образом, Роналду оформил первый гол за национальную команду в 2024 календарном году. Ранее в игре против сборной Словении (0:2) он не смог забить, а в недавнем матче против сборной Хорватии (1:2) на поле не появлялся.

Текстовая трансляция игры сборных Португалии и Ирландии – на нашем портале. Идёт второй тайм!