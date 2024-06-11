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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду забил первый гол за сборную в 2024 году

11 Июня 2024 • 23:06 Комментировать

Легенда сборной Португалии Криштиану Роналду поразил ворота сборной Ирландии. Команды играют вечером вторника очный товарищеский матч перед Евро-2024. Поразил ворота оппонентов португалец почти на старте второго тайма – на 50-й минуте, точным выстрелом в дальнюю «девятку» после удачной обработки.

Таким образом, Роналду оформил первый гол за национальную команду в 2024 календарном году. Ранее в игре против сборной Словении (0:2) он не смог забить, а в недавнем матче против сборной Хорватии (1:2) на поле не появлялся.

Текстовая трансляция игры сборных Португалии и Ирландии – на нашем портале. Идёт второй тайм!

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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