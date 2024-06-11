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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ямаль – самый дорогостоящий игрок до 19 лет на Евро-2024, Гюлер – четвёртый

11 Июня 2024 • 22:24 Комментировать (1)
Испания
...
Хорватия
15.06 19:00

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль возглавляет рейтинг самых дорогостоящих игроков в возрасте до 19 лет на Евро-2024.

Трансферная стоимость 16-летнего вундеркинда оценивается экспертами портала Transfermarkt в 90 млн евро. Вторую строчку занимает 18-летний полузащитник Уоррен Заир-Эмери из «ПСЖ» и сборной Франции – 60 млн евро, третий – опорник Жоау Невеш («Бенфика», сборная Португалии, 19 лет) – 55 млн евро.

Четвёртую позицию поделили Кенан Йылдыз из «Ювентуса» и Арда Гюлер из мадридского «Реала» (оба – сборная Турции), а также Кобби Майну из «Манчестер Юнайтед» – все трое оценены в 30 млн евро.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
11 Июня 2024 в 22:31
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