Влахович: «Не могу пока сказать, что буду хорош на Евро»

Форвард сборной Сербии и туринского «Ювентуса» Душан Влахович дал небольшой комментарий за несколько дней до старта чемпионата Европы по футболу в Германии.

«Буду ли я хорош на Евро? Не могу сказать, мы пока не можем общаться», - сказал кратко Душан «РБ Спорт».

Напомним, что на чемпионате Европы сербской сборной предстоит сыграть в непростой группе С. Компанию балканцам станут соседи по бывшей Югославии – футболисты из Словении, а также две топовые сборные Европы – сборные Англии и Дании. Стартуют на турнире сербские футболисты в воскресенье, 16 июня, противостоять им в этот день будут игроки сборной Англии.