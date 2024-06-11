Мостовой назвал сборные, за которые будет переживать на Евро-2024

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой выделил национальные команды, за которыми будет следить на чемпионате Европы – 2024.

Турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

«Есть сборные, за которые я буду не то чтобы болеть, но переживать. Это Испания, в которой я провёл почти половину своей жизни. И Франция, где я играл три года, от которых остались хорошие впечатления», – цитирует бывшего футболиста издание Vprognoze.ru.

Напомним, что в результате жеребьевки сборная Испании в группе B выступит с Хорватией, Албанией и Италией. Что касается Франции, то она сыграет с Польшей, Нидерландами и Австрией в квартете D.