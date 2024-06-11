Сборная Беларуси пропустила 4 мяча от израильтян

На нейтральном поле в Венгрии встретились сборные Беларуси и Израиля. Уже на шестой минуте Дан Битон нанес опасный удар, вратарь выручил, а Гай Меламед добавил мяч в сетку. Владислав Климович головой едва не попал в угол, а вот соперники ответили голевой атакой по вертикали - Рамих Сафури пробросил мяч себе на ход и с 15 метров не промахнулся - 0:2. Под конец тайма после корнера Раз Шломо головой с отскоком от газона поразил цель - разгром.
На 65-й минуте Захар Волков получил красную карточку за неспортивное поведение. Тут же Владислав Морозов с острого угла попал в ближнюю штангу. Под конец игры на удар выведен Мохаммад Канаан, и мяч влетел в дальний угол - 0:4.
Сборная Беларуси проиграла второй матч подряд с таким же результатом.
Протокол игры
|6'Меламед Гай (0:1)
|18'Сафури Рамиз (0:2)
|36'Шломо Раз (0:3)
|82'Канаан Мохаммад (0:4)
Игнатович Сергей80' (Лапоухов Фёдор (80') •Юзепчук Роман46' (Антилевский Дмитрий (46') •Волков Захар• 65'Пархоменко Егор•Левицкий Денис61' (Морозов Владислав (61') •Яблонский Евгений•Корзун Никита•Громыко Валерий46' (Карпович Сергей (46') •Климович Владислав73' (Касараб Максим (73') •Киреев Максим•Барковский Герман61' (Печенин Кирилл (61')
Запасные: Павлюченко Павел•Поляков Денис
Глазер Омри71' (Герафи Йоав (71') •Даса Элазар•Нахмиас Идан•Шломо Раз•Групер Дэнни82' (Глазер Дан (82') •Сафури Рамиз71' (Барибо Тай (71') •Лави Нета•Гордана Роэй65' (Наор Гони (65') •Битон Дан•Меламед Гай71' (Канаан Мохаммад (71') •Перец Элиэль65' (Кинда Гади (65')
11 июня.
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