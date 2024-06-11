Сборная Беларуси пропустила 4 мяча от израильтян

На нейтральном поле в Венгрии встретились сборные Беларуси и Израиля. Уже на шестой минуте Дан Битон нанес опасный удар, вратарь выручил, а Гай Меламед добавил мяч в сетку. Владислав Климович головой едва не попал в угол, а вот соперники ответили голевой атакой по вертикали - Рамих Сафури пробросил мяч себе на ход и с 15 метров не промахнулся - 0:2. Под конец тайма после корнера Раз Шломо головой с отскоком от газона поразил цель - разгром.

На 65-й минуте Захар Волков получил красную карточку за неспортивное поведение. Тут же Владислав Морозов с острого угла попал в ближнюю штангу. Под конец игры на удар выведен Мохаммад Канаан, и мяч влетел в дальний угол - 0:4.

Сборная Беларуси проиграла второй матч подряд с таким же результатом.