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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Беларуси пропустила 4 мяча от израильтян

11 Июня 2024 • 20:57 Комментировать
Беларусь
0:4
Израиль

На нейтральном поле в Венгрии встретились сборные Беларуси и Израиля. Уже на шестой минуте Дан Битон нанес опасный удар, вратарь выручил, а Гай Меламед добавил мяч в сетку. Владислав Климович головой едва не попал в угол, а вот соперники ответили голевой атакой по вертикали - Рамих Сафури пробросил мяч себе на ход и с 15 метров не промахнулся - 0:2. Под конец тайма после корнера Раз Шломо головой с отскоком от газона поразил цель - разгром.

На 65-й минуте Захар Волков получил красную карточку за неспортивное поведение. Тут же Владислав Морозов с острого угла попал в ближнюю штангу. Под конец игры на удар выведен Мохаммад Канаан, и мяч влетел в дальний угол - 0:4.

Сборная Беларуси проиграла второй матч подряд с таким же результатом.

Протокол игры  
Беларусь0:4Израиль
  6'Меламед Гай (0:1)
  18'Сафури Рамиз (0:2)
  36'Шломо Раз (0:3)
  82'Канаан Мохаммад (0:4)
Игнатович Сергей 80' (Лапоухов Фёдор ( 80') Юзепчук Роман 46' (Антилевский Дмитрий ( 46') Волков Захар  65'Пархоменко ЕгорЛевицкий Денис 61' (Морозов Владислав ( 61') Яблонский ЕвгенийКорзун НикитаГромыко Валерий 46' (Карпович Сергей ( 46') Климович Владислав 73' (Касараб Максим ( 73') Киреев МаксимБарковский Герман 61' (Печенин Кирилл ( 61')
Запасные: Павлюченко ПавелПоляков Денис
Глазер Омри 71' (Герафи Йоав ( 71') Даса ЭлазарНахмиас ИданШломо РазГрупер Дэнни 82' (Глазер Дан ( 82') Сафури Рамиз 71' (Барибо Тай ( 71') Лави НетаГордана Роэй 65' (Наор Гони ( 65') Битон ДанМеламед Гай 71' (Канаан Мохаммад ( 71') Перец Элиэль 65' (Кинда Гади ( 65')
Запасные: Кайуф ШарифШамир ЭденХофмейстер ЙоавАрад ОфриАльтман ОмриЛейоус ГишамДахан Ори
11 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Беларуси Сборная Израиля

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