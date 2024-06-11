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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Украины забила 4 гола в ворота команды Молдовы

11 Июня 2024 • 20:54 Комментировать
Молдова
0:4
Украина

Сборная Украины в Кишинёве играла против команды Молдовы. Коллектив Сергея Реброва, конечно же, доминировал, находясь на другом уровне готовности, но слишком низкий темп и обилие брака мешали в завершении атак. Уже на второй минуте позиционная ошибка защитника позволила Роману Яремчуку с линии штрафной расстрелять ворота - попадание в левую девятку, 0:1. Под конец тайма быстрая атака, Виктор Цыганков и Георгий Судаков по центру разорвали оборонительные порядки, и хавбек «Жироны» из пределов штрафной был точен - 0:2. В середине первого тайма получил травму не восстановившийся толком Виталий Миколенко.

Менее четырех минут потребовалось Артёму Довбику, чтобы забить после выхода на поле. Форвард получил вертикаль от Судакова, оттеснил защитника и с острого угла нашел щель между кипером и ближней штангой. Вратарь сборной Молдовы парировал выстрелы Михаила Мудрика с угла вратарской и Ефима Конопли с линии штрафной. Еще несколько минут, и Судаков с Довбиком разыграли стенку, и Георгий не мог промахнуться - 0:4. На этом все интересные события и завершились.

Протокол игры  
Молдова0:4Украина
  2'Яремчук Роман (0:1)
  43'Цыганков Виктор (0:2)
  49'Довбик Артём (0:3)
  55'Судаков Георгий (0:4)
Райлян ДоринКрачун АртурБабогло ВладиславПосмак Вячеслав 60' (Мудрак Виктор ( 60') Кожокару МаксимРябчук ОлегРаца Вадим 78' (Богачук Виктор ( 78') Ионице Артур 46' (Каймаков Михаил ( 46') Моцпан Никита 46' (Штиня Виктор ( 46') Николаеску Йон 60' (Клещенко Ники ( 60') Домашкан Виталий 46' (Постолаки Вирджилиу ( 46')
Запасные: Чеботарь НиколайПлэтикэ МихаилАврам КристианКожокарь СерафимПлэтикэ СергиуРевенко Иоан-КэлинМандриченко ДмитрийМарандич Денис
Лунин АндрейКонопля ЕфимЗабарный ИльяМатвиенко НиколайМиколенко Виталий 30' (Зинченко Александр ( 30') Цыганков Виктор 68' (Бражко Владимир ( 68') Шапаренко Николай 78' (Малиновский Руслан ( 78') Степаненко Тарас 68' (Зубков Александр ( 68') Мудрик Михаил 68' (Ярмоленко Андрей ( 68') Судаков ГеоргийЯремчук Роман 46' (Довбик Артём ( 46')
Запасные: Бондарь ВалерийТрубин АнатолийБущан ГеоргийТаловеров МаксимСидорчук СергейМихайличенко БогданСваток АлександрТымчик АлександрВанат Владислав
11 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Молдовы

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