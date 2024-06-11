Сборная Украины забила 4 гола в ворота команды Молдовы

Сборная Украины в Кишинёве играла против команды Молдовы. Коллектив Сергея Реброва, конечно же, доминировал, находясь на другом уровне готовности, но слишком низкий темп и обилие брака мешали в завершении атак. Уже на второй минуте позиционная ошибка защитника позволила Роману Яремчуку с линии штрафной расстрелять ворота - попадание в левую девятку, 0:1. Под конец тайма быстрая атака, Виктор Цыганков и Георгий Судаков по центру разорвали оборонительные порядки, и хавбек «Жироны» из пределов штрафной был точен - 0:2. В середине первого тайма получил травму не восстановившийся толком Виталий Миколенко.

Менее четырех минут потребовалось Артёму Довбику, чтобы забить после выхода на поле. Форвард получил вертикаль от Судакова, оттеснил защитника и с острого угла нашел щель между кипером и ближней штангой. Вратарь сборной Молдовы парировал выстрелы Михаила Мудрика с угла вратарской и Ефима Конопли с линии штрафной. Еще несколько минут, и Судаков с Довбиком разыграли стенку, и Георгий не мог промахнуться - 0:4. На этом все интересные события и завершились.