Ямаль продолжит школьное обучение во время Евро-2024

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль заявил, что во время чемпионата Европы – 2024 будет продолжать школьное обучение.

16-летний футболист был включён в окончательную заявку национальной команды на Евро – 2024.

«Я привез с собой домашние задания, потому что учусь на последнем, четвёртом курсе, обязательного школьного обучения. Занятия проходят онлайн, я неплохо справляюсь. Надеюсь, преподаватель не ищет меня», — цитирует футболиста издание AS.

Сборная Испании в первом туре группового этапа турнира сыграет с Хорватией. Также в квартете B находятся Албания и Италия.