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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кроос высказался о матче Германия — Шотландия на Евро-2024

11 Июня 2024 • 20:28 Комментировать
Германия
...
Шотландия
14.06 22:00

Хавбек сборной Германии Тони Кроос поделился ожиданиями от предстоящего матча с национальной командой Шотландии на чемпионате Европы – 2024.

Встреча станет стартовой игрой на турнире, который продлится с 14 июня по 14 июля.

 «Шотландия может оказаться очень неудобной командой. Я также пообщался со своими товарищами из мадридского «Реала», которые проигрывали Шотландии в составе сборной Испании. Знаем, что это будет очень сложная игра», — цитирует футболиста издание AS.

Матч запланирован на 14 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Баварии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск.

Также в группе с немцами находятся сборные Швейцарии и Венгрии.


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