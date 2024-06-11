Кроос высказался о матче Германия — Шотландия на Евро-2024

Хавбек сборной Германии Тони Кроос поделился ожиданиями от предстоящего матча с национальной командой Шотландии на чемпионате Европы – 2024.

Встреча станет стартовой игрой на турнире, который продлится с 14 июня по 14 июля.

«Шотландия может оказаться очень неудобной командой. Я также пообщался со своими товарищами из мадридского «Реала», которые проигрывали Шотландии в составе сборной Испании. Знаем, что это будет очень сложная игра», — цитирует футболиста издание AS.

Матч запланирован на 14 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Баварии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск.

Также в группе с немцами находятся сборные Швейцарии и Венгрии.