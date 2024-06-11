Миколенко травмировался за несколько дней до старта Евро

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил травму за несколько дней до старта своей сборной на чемпионате Европы по футболу в Германии. Это случилось в товарищеском матче украинцев против сборной Молдовы, который проходит вечером вторника.

Игрок «Эвертона» на исходе первого получаса игры выносил мяч из штрафной площади своей команды, а после сразу рухнул на газон. В итоге Сергей Ребров заменил Миколенко на Александра Зинченко.

На Евро-2024 сборная Украины сыграет в группе Е с командами Бельгии, Румынии и Словакии.

Текстовая трансляция игры Молдова – Украина проходит на нашем портале.