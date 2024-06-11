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Чемпионат Европы по футболу 2024

Миколенко травмировался за несколько дней до старта Евро

11 Июня 2024 • 20:16 Комментировать

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил травму за несколько дней до старта своей сборной на чемпионате Европы по футболу в Германии. Это случилось в товарищеском матче украинцев против сборной Молдовы, который проходит вечером вторника.

Игрок «Эвертона» на исходе первого получаса игры выносил мяч из штрафной площади своей команды, а после сразу рухнул на газон. В итоге Сергей Ребров заменил Миколенко на Александра Зинченко.

На Евро-2024 сборная Украины сыграет в группе Е с командами Бельгии, Румынии и Словакии.

Текстовая трансляция игры Молдова – Украина проходит на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Виталий Миколенко
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