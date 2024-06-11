Билеты на тренировку Роналду перед Евро-2024 стоят почти 80 тысяч рублей

Сборная Португалии продолжает готовиться к предстоящему чемпионату Европы – 2024, который пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

Как сообщает Reuters, билеты на открытую тренировку форварда национальной команды Криштиану Роналду и остальных членов сборной стоят почти 80 тысяч рублей. Занятия пройдут в пятницу, 14 июня.

При этом количество билетов было ограничено (3000 штук), но все они были реализованы за несколько минут после начала продаж.

На Евро-2024 Португалия сыграет в группе F с Грузией, Чехией и Турцией. В первом туре португальцы встретятся с чехами. Игра запланирована на 18 июня.