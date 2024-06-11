Сборная Азербайджана пропустила два мяча от команды Казахстана, но добилась победы

Во вторник сборные Азербайджана и Казахстана провели насыщенный событиями товарищеский матч. Уже на второй минуте после подачи углового Нуралы Алип головой продлил полет мяча, а Ян Вороговский стал автором результативного удара во вратарской. Тут же Эмин Махмудов с пяти метров сотряс перекладину, пробивая без помех. Абат Аймбетов прорвался к штрафной и выкатил мяч под удар Максиму Самородову с 15 метров - 0:2. Хозяева размочили счет также с корнера, повторный прострел Махмудова, и Махир Эмрели с разворота был точен - 1:2, перерыв.

Эмрели получил по ногам в штрафной сразу после возобновления игры - пенальти. Махмудов пробил правее центра ворот, а кипер не угадал - 2:2. Рамазан Оразов мог сразу ответить голом, но умудрился промахнуться, пробивая в упор. То же самое у Аймбетова после скидки Оразова. А вот Турал Байрамов прямым ударом со штрафного метров с 30 забил третий гол - 3:2. Эффектная развязка событийного матча.