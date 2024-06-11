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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Азербайджана пропустила два мяча от команды Казахстана, но добилась победы

11 Июня 2024 • 18:53 Комментировать
Азербайджан
3:2
Казахстан

Во вторник сборные Азербайджана и Казахстана провели насыщенный событиями товарищеский матч. Уже на второй минуте после подачи углового Нуралы Алип головой продлил полет мяча, а Ян Вороговский стал автором результативного удара во вратарской. Тут же Эмин Махмудов с пяти метров сотряс перекладину, пробивая без помех. Абат Аймбетов прорвался к штрафной и выкатил мяч под удар Максиму Самородову с 15 метров - 0:2. Хозяева размочили счет также с корнера, повторный прострел Махмудова, и Махир Эмрели с разворота был точен - 1:2, перерыв.

Эмрели получил по ногам в штрафной сразу после возобновления игры - пенальти. Махмудов пробил правее центра ворот, а кипер не угадал - 2:2. Рамазан Оразов мог сразу ответить голом, но умудрился промахнуться, пробивая в упор. То же самое у Аймбетова после скидки Оразова. А вот Турал Байрамов прямым ударом со штрафного метров с 30 забил третий гол - 3:2. Эффектная развязка событийного матча.

Протокол игры  
Азербайджан3:2Казахстан
  2'Вороговский Ян (0:1)
  28'Самородов Максим (0:2)
(1:2) Эмрели Махир42'  
(2:2) Махмудов Эмин51'  
(3:2) Байрамов Турал73'  
Магомедалиев ШахрудинСейдиев АминГусейнов БадавиКривоцюк АнтонДжафаргулийев Эмир 60' (Нуриев Джейхун ( 60') Джамалов ЭлвинМахмудов Эмин 84' (Мустафаев Эмиль ( 84') Исаев Алексей 77' (Алиев Гисмат ( 77') Байрамов Турал 92' (Бадалов Эльвин ( 92') Эмрели Махир 56' (Гурбанлы Орхан ( 56') Шейдаев Рамиль 77' (Сафаров Эмил ( 77')
Запасные: Искендерли ВусалАзизов РашадДиниев ДжошгунДжафаров СахилМустафазаде Бахлул
Заруцкий Александр 46' (Устименко Данил ( 46') Касым АлибекМарочкин АлександрАлип НуралыБыстров Марат 46' (Куат Исламбек ( 46') Вороговский Ян 64' (Асранкулов Роман ( 64') Оразов Рамазан 77' (Кенесов Арман ( 77') Садыбеков Адилет 46' (Габышев Михаил ( 46') Тагыберген АсхатАймбетов Абат 58' (Исламхан Бауыржан ( 58') Самородов Максим
Запасные: Астанов ЭльханКаримов РамазанВалиуллин РусланТапалов ЕркинЕрланов ТемирланШацкий ИгорьАбикен АйболМалый Сергей
11 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Азербайджана Сборная Казахстана

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Бесплатная ставка и прогноз на товарищеский матч Азербайджан — Казахстан — 11 июня 2024
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