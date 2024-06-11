Павлюченко: «Сборная Турции может удивить на Евро»

Считаные дни остаются до старта чемпионата Европы по футболу в Германии. Бывший голеадор сборной России по футболу Роман Павлюченко назвал сборную, которая может удивить на грядущем первенстве.

«Из темных лошадок я бы выделил сборную Турции, они могут удивить, у них серьезная команда», - говорит Павлюченко для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что сборная Турции сыграет в группе F и вступит в турнир одной из последних из 24 команд. Её соперницами станут команды Грузии, Португалии и Чехии.

«У команды Грузии, конечно, маловато шансов на выход из группы, но хочется, чтобы поборолись», - добавил Роман.