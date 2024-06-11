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Чемпионат Европы по футболу 2024

Казанский будет комментировать матчи чемпионата Европы

11 Июня 2024 • 17:24 Комментировать

Известный спортивный комментатор Денис Казанский будет работать на матчах грядущего чемпионата Европы по футболу, что пройдёт в Германии. Он прокомментирует игры в онлайн-кинотеатре «Окко».

Напомним, что в России показывать Евро-2024 будут два вещателя. Первый – телеканал «Матч ТВ», второй – онлайн-кинотеатр «Окко». Большинство матчей на себя возьмёт спортивная редакция федерального спортивного телеканала.

Кстати, ранее сообщалось, кто прокомментирует стартовый матч чемпионата Европы на «Матч ТВ» между командами Германии и Шотландии. Он состоится 14 июня.

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Денис Казанский
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