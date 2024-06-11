Кузяев ответил, за кого будет болеть на чемпионате Европы – 2024

Хавбек французского «Гавра» Далер Кузяев поделился информацией о том, какие команды будет поддерживать на предстоящем Евро-2024.

— Буду болеть за Венгрию, потому что там играет мой одноклубник Лоик Него. И вторая, наверное, Франция, — заявил Кузяев в эфире телеканала «Матч ТВ».

При этом футболист отметил, что вряд ли будет активно следить за турниром, но посмотрит матчи с интересными вывесками.

В этом году чемпионат Европы пройдет в десяти городах Германии. Старт турнира запланирован на 14 июня, а финальный поединок состоится 14 июля.

В матче открытия сборная Германии встретится со сборной Шотландии. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени.