Ямаль оценил перспективы сборной Испании выиграть Евро-2024

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о перспективах команды на предстоящем чемпионате Европы – 2024.

— Говорят, что у нас не так много игроков мирового класса, но такие турниры выигрывает та команда, которая играет лучше остальных. Так было на чемпионате мира – 2024, который выиграла Аргентина, — приводит слова Ямаля Barca Universal.

Стоит сказать, что для 16-летнего Ямаля предстоящий чемпионат Европы станет первым в карьере. Всего на счету игрока семь матчей в сборной Испании, два забитых мяча и четыре ассиста.

На Евро-2024 испанцы попали в группу B, где сыграют с Албанией, Хорватией и Италией.