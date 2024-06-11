Левандовски пропустит первый матч Евро-2024

Форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски не сможет принять участие в стартовом матче чемпионата Европы – 2024.

Напомним, ранее 35-летний футболист получил травму в товарищеском матче с Турцией (2:1). Ему пришлось покинуть поле уже на 32-й минуте.

По информации журналистки Елены Кондис, Левандовски пропустит игру против Нидерландов, но будет готов помочь команде во встрече второго тура с Австрией.

Матч первого тура чемпионата Европы – 2024 между сборными Польши и Нидерландов состоится в воскресенье, 16 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 16:00 по московскому времени.