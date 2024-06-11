Хомуха выделил фаворитов чемпионата Европы – 2024

Российский тренер Дмитрий Хомуха ответил на вопрос о том, кто станет победителем предстоящего Евро-2024.

Специалист рассказал, что на турнире будет внимательно следить за сильнейшими сборными, речь идет об Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.

«Думаю, что кто-то из них и станет чемпионом», — приводит слова Хомухи Vprognoze.

Напомним, чемпионат Европы – 2024 стартует уже в ближайшую пятницу, 14 июня. В матче открытия сборная Германии (хозяин турнира) встретится с национальной командой Шотландии. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.