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Чемпионат Европы по футболу 2024

Силкин назвал игрока, за которым будет пристально сделать на Евро эксклюзив

11 Июня 2024 • 15:45 Комментировать
Сербия
...
Англия
16.06 22:00

Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о стартующем чемпионате Европы.

- Какие сборные вызывают у вас наибольший интерес?

- За всеми планирую следить, а там уже кто будет выступать получше, за теми буду смотреть внимательнее.

- Кого назовете фаворитами этого Евро?

- Англия, Германия, Португалия, Испания, Италия. То есть те, кто всегда считался таковыми. Некоторые из них сразу показывают хорошую, результативную игру, а другие раскачиваются, начинают еле-еле, а потом выходят в финал. Мастерство будет иметь большое значение на этом Евро, а также случай.  

- Статус действующих чемпионов даст преимущество сборной Италии на Евро?

- Никакого. Наоборот. Италия давно зарекомендовала себя, как команда, которая хорошо играет от обороны. Они цепкие, и с ними надо считаться. Я их и имел в виду, когда говорил, что не все показывают хороший футбол с самого начала турнира. Они будут прибавлять уже по ходу Евро. Это один из пунктов стратегии. 

- Темные лошадки будут на этом Евро?

- От кого можно ничего не ждать? От Грузии? Греция в свое время выстреливала, но тогда там был хороший тренер. Они тогда играли практически от обороны, в неинтересный футбол. Но, тем не менее, стали чемпионами Европы.  

- Какие-то тренеры вызывают интерес?

- Успех любой сборной – это всегда работа тренерского штаба. Надо ведь подобрать футболистов, наиграть их. Не просто так в сборную Англии не взяли Грилиша. И все сразу стали возмущаться. Как будто тренер враг себе. Значит, на это есть причины.  

- За какими игроками будете пристально следить?

- Мне очень нравится Гарри Кейн. Не зря он ушел в «Баварию». За ним буду пристально следить.

- Не снижает ли ваш интерес отсутствие на чемпионате Европы сборной России?

- Туда в любом случае надо сначала отобраться. Конечно, отсутствие нашей сборной снижает интерес. Но нам, и нашим футболистам нужно смотреть, что мы можем вынести для себя из этого чемпионата Европы. Хоть увидим, как люди в футбол играют.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сергей Силкин Гарри Кейн ещё теги

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