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Чемпионат Европы по футболу 2024

Наумов: «Планирую следить за чемпионатом Европы с самого первого дня»

11 Июня 2024 • 15:01 Комментировать
Германия
...
Шотландия
14.06 22:00

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы, который пройдёт в Германии.

По словам эксперта, он намерен следить за Евро с самого первого игрового дня турнира.

«Планирую следить за чемпионатом Европы. В группах бывают даже более интересные матчи, чем в плей-офф. Поэтому прямо с 14 июня и начну смотреть», – приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

Напомним, чемпионат Европы пройдёт в период с 14 июня по 14 июля. Действующим обладателем этого трофея является команда Италии, одолевшая в финале прошлого розыгрыша турнира сборную Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
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