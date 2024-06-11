Наумов: «Планирую следить за чемпионатом Европы с самого первого дня»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы, который пройдёт в Германии.

По словам эксперта, он намерен следить за Евро с самого первого игрового дня турнира.

«Планирую следить за чемпионатом Европы. В группах бывают даже более интересные матчи, чем в плей-офф. Поэтому прямо с 14 июня и начну смотреть», – приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

Напомним, чемпионат Европы пройдёт в период с 14 июня по 14 июля. Действующим обладателем этого трофея является команда Италии, одолевшая в финале прошлого розыгрыша турнира сборную Англии.