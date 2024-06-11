Мостовой назвал самую непредсказуемую группу чемпионата Европы

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой назвал самый непредсказуемый квартет группового этапа чемпионата Европы.

Эксперт отметил группу В, отдельно похвалил игру сборной Хорватии, сумевшую переиграть в товарищеском матче команду Португалии.

«Скорее всего, самой непредсказуемой будет группа В, в которой играют сборные Италии, Испании, Хорватии и Албании. Недавно был товарищеский матч между Португалией и Хорватией. Хорваты взяли и победили, причём именно переиграли соперника», — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

Напомним, чемпионат Европы стартует 14 июня в Германии и завершится он ровно через месяц, 14 июля. Действующим победителем турнира является команда Италии.