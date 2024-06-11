Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Мостовой назвал самую непредсказуемую группу чемпионата Европы

11 Июня 2024 • 14:49 Комментировать
Испания
...
Хорватия
15.06 19:00

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой назвал самый непредсказуемый квартет группового этапа чемпионата Европы.

Эксперт отметил группу В, отдельно похвалил игру сборной Хорватии, сумевшую переиграть в товарищеском матче команду Португалии.

«Скорее всего, самой непредсказуемой будет группа В, в которой играют сборные Италии, Испании, Хорватии и Албании. Недавно был товарищеский матч между Португалией и Хорватией. Хорваты взяли и победили, причём именно переиграли соперника», — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

Напомним, чемпионат Европы стартует 14 июня в Германии и завершится он ровно через месяц, 14 июля. Действующим победителем турнира является команда Италии.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой

Новости по матчу

09 Июня
01:15
Педри: «Травма осталась позади, очень жду начала Евро»
06 Июня
16:40
Сёмин ответил, какая сборная может удивить на Евро-2024
01 Июня
11:13
Бесплатная ставка и прогноз на матч Испания – Хорватия Евро-2024 – 15 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИСПАНИЯ ХОРВАТИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Генич покинул «Матч ТВ» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Селюк назвал «крысой» бывшего тренера «Спартака» Роналду не вышел, а Модрич зарешал: сборная Хорватии в гостях переиграла Португалию Моуринью назвал топ-сборную, которая не выиграет Евро-2024 Агент высказался о переходе Депая в «Спартак» «Спартак» хочет подписать опытного вратаря – назван один из кандидатов «Спартак» выбрал нападающего, который заменит Соболева Фелиш назвал лучшего футболиста в истории - это не Месси и даже не Роналду Тухель принял решение по «Манчестер Юнайтед»
«Реал» может потерять Беллингема Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Нервотрёпка без Криштиану Роналду: Португалия чуть не упустила победу над финнами, ведя со счётом 3:0 «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала
Спортивные новости
«Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Норрис - второй Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Июня
15:01 · Чемпионат Европы 2024
Наумов: «Планирую следить за чемпионатом Европы с самого первого дня»
14:49 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой назвал самую непредсказуемую группу чемпионата Европы
13:26 · Германия. Бундеслига
Матсен получил вызов в сборную Нидерландов на Евро-2024
13:15 · Чемпионат Европы 2024
Бышовец назвал главного фаворита Евро-2024
13:07 · Чемпионат Европы 2024
В сборной Германии выбрали состав на матч с Шотландией
12:53 · Чемпионат Европы 2024
Роналду, Кроос и Модрич - в сборной Евро-2024 из игроков старше 31 года
12:43 · Италия. Серия А
Копмейнерс пропустит Евро-2024
12:04 · Чемпионат Европы 2024
Трезеге назвал главного фаворита Евро-2024 - это не Англия и Германия
11:45 · Чемпионат Европы 2024
Экс-тренер «Спартака» Рианчо выбрал двух главных фаворитов Евро-2024
11:37 · Чемпионат Европы 2024
В сборной Польше высказались о травмах Левандовски и Свидерски перед стартом Евро-2024
11:15 · Россия. Премьер-лига
Карпукас: «На Евро-2024 Россия боролась бы за плей-офф»
11:00 · Чемпионат Европы 2024
Маттеус поддержал Нойера после волны критики
10:53 · Чемпионат Европы 2024
Корнаухов: «Роналду будет в основе сборной Португалии на Евро-2024»
10:47 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Сака – это игрок, который способен изменить ход матча и добыть результат»
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с планами на Саутгейта 1
Все новости