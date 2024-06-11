Сборная Словении на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

До старта чемпионата Европы остаётся всё меньше и меньше времени. Продолжая присматриваться к участникам континентального футбольного форума, сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о сборной Словении. Давайте оценим эту команду и попробуем понять, чего от неё можно ожидать на полях Германии.

Путь на Евро-2024

Сборная Словении боролась за билет на Евро-2024 до самого последнего игрового дня отборочного турнира. В заключительном туре словенцы играли против Казахстана на своём поле. Чтобы выйти на чемпионат Европы, команде Словении было достаточно не проиграть. В итоге «парни» (такое прозвище имеет словенская сборная) одержали победу со счётом 2:1.

В десяти турах отбора сборная Словении набрала 22 очка, как и сборная Дании. Словенцы финишировали вторыми, уступив датчанам по личным встречам. Обе команды вышли на Евро-2024, где, кстати говоря, снова попали в одну группу.

Задача на Евро-2024

Сборная Словении лишь второй раз в истории выступит на чемпионате Европы. Первый был в 2000 году, когда словенцы не вышли из группы. Ясно, что задача команды на предстоящий турнир сводится к тому, чтобы показать достойный футбол и постараться преодолеть групповой барьер. Попадание в 1/8 финала Евро-2024 будет для словенцев серьёзным успехом.

Какие шансы у сборной Словении выиграть Евро-2024 – прогноз букмекеров

Специалисты из мира ставок считают сборную Словении аутсайдером группы С и одним из аутсайдеров Евро-2024 в целом. Ставки на триумф словенской национальной команды на турнире принимаются с коэффициентом в районе 400. Ниже букмекеры ставят только одну команду – сборную Албании.

Состав сборной Словении на Евро

Несколько недель назад был объявлен расширенный состав сборной Словении, состоящий из 30 футболистов. При этом в итоговый список на Евроо-2024 можно будет включить не более 26 игроков. Отметим, что вызов получил защитник «Сочи» Ваня Дркушич. Также можно выделить попадание в заявку Йосипа Иличича. Из-за депрессии и других проблем он пропустил долгое время – в прошлый раз Иличич играл за сборную осенью 2021 года. Заявку словенцев в её нынешнем виде приводим ниже.

Вратари: Ян Облак («Атлетико»), Вид Белек (АПОЭЛ), Игор Векич («Вайле»).

Защитники: Юре Балковец («Аланьяспор»), Яка Бийол («Удинезе»), Миха Блажич («Лех»), Давид Брекало («Орландо Сити»), Ваня Дркушич («Сочи»), Зан Карничник («Целе»), Петар Стоянович («Сампдория»), Эрик Янжа («Гурник Забже»).

Полузащитники: Беньямин Вербич («Панатинаикос»), Адам Гнезда-Черин («Панатинаикос»), Йон Горенц-Станкович («Штурм»), Адриан Желькович («Спартак» Трнава), Нино Зугеля («Будё/Глимт»), Ясмин Куртич («Зюйдтироль»), Санди Ловрич («Удинезе»), Томи Хорват («Штурм»), Макс Тими Элшик («Олимпия»).

Нападающие: Жан Випотник («Бордо»), Йосип Иличич («Марибор»), Ян Млакар («Пиза»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Жан Целар («Лугано»), Андраж Шпорар («Панатинаикос»).

Лидеры сборной Словении

Главная звезда сборной Словении – Ян Облак из «Атлетико». Этот вратарь считается одним из лучших в мире, и слухи до сих пор регулярно связывают его с более статусными клубами. Словенские фанаты надеются на то, что на чемпионате Европы Облак будет надёжен в рамке, и это поможет команде добиваться результатов.

Восходящей звездой словенского футбола является 21-летний нападающий Беньямин Шешко. В 42 матчах клубного сезона за «РБ Лейпциг» Шешко забил 18 голов. Есть информация, что этим летом форвард переедет в Премьер-лигу Англии, где в его услугах заинтересован целый ряд топовых клубов. Именно от Шешко будет исходить основная угроза в атаке сборной Словении на Евро-2024.

С кем Словения сыграет на Евро-2024

Сборная Словении выступит на чемпионате Европы – 2024 в группе С, где её соперниками будут национальные команды Дании, Сербии и Англии. Календарь словенских «парней» приводим ниже.

Дата Матч Время (мск) 16 июня, воскресенье Словения – Дания 19:00 20 июня, четверг Словения – Сербия 16:00 25 июня, вторник Англия – Словения 22:00

Как выступит сборная Словении на Евро-2024

Сборную Словении эксперты считают одной из самых слабых команд на чемпионате Европы – 2024. Конечно, «парни» будут стараться удивить всех, но их шансы на выход из группы кажутся низкими. По качеству состава словенская команда уступает все противникам – и Сербии, и Дании, и Англии. Скорее всего, сборная Словении займёт последнее место в группе и в плей-офф не выйдет.

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Главный тренер сборной Словении

Должность главного тренера сборной Словении уже давно занимает Матьяж Кек. Этот специалист принял команду ещё в конце ноября 2018 года. При этом ранее Кек уже возглавлял словенскую сборную в 2007-2011 годах. Под руководством Матьяжа «парни» даже выступали на чемпионате мира – 2010, где не смогли выйти из группы. И вот теперь, спустя 14 лет, Кек снова вывел сборную Словении на большой турнир. Опытный 62-летний специалист надеется подготовить команду так, чтобы выступление получилось достойным.

История выступлений Словении на Евро и высшее достижение

Сборная Словении ранее лишь однажды выступала на чемпионате Европы – в далёком 2000 году. На тот турнир «парни» пробились через стыковые игры, в которых взяли верх над Украиной (2:1, 1:1). В финальной части словенцы набрали два очка, сыграв вничью с Югославией (3:3) и Норвегией (0:0), но проиграв Испании (1:2). В итоге команда Словении заняла последнее место в своей группе.

Место Словении в рейтинге ФИФА

В последний раз рейтинг ФИФА обновлялся в апреле. По итогам этого обновления сборная Словении опустилась на две позиции и оказалась на 57-й строчке. Самое высокое место в рейтинге ФИФА словенцы занимали осенью 2010 года вскоре после выступления на чемпионате мира в ЮАР – тогда они шли пятнадцатыми.

Интересные факты о сборной Словении на чемпионатах Европы

Сборная Словении ранее лишь один раз выступала на чемпионате Европы – в 2000 году. В трёх матчах того турнира словенцы не побеждали: 2 ничьи (3:3, 0:0), 1 поражение (1:2).

Сборная Словении выступит на крупном турнире в 4-й раз. Помимо Евро-2000, словенцы выступали на чемпионатах мира в 2002 и 2010 годах.

Фото: Globallookpress.com

Подготовил Александр Тихий.