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Чемпионат Европы по футболу 2024

Балахнин ждёт на Евро сюрпризов от сборных, которые не являются фаворитами эксклюзив

11 Июня 2024 • 14:41 Комментировать

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о стартующем чемпионате Европы.

- Кого назовете фаворитами этого Евро?

- Французов. У них хороший состав. Есть большой опыт. Команда постоянно борется за высокие места. Но я не исключаю, что какие-то сборные преподнесут сюрпризы из тех, что не являются фаворитами. А так по традиции за золотые медали будут бороться англичане, испанцы, французы, немцы.

- А кто может преподнести сюрпризы?

- Пока сложно об этом говорить. Никто из средних сборных не выделяется. Просто хочется надеяться, что «темная лошадка» появится по ходу чемпионата.

- Будете следить за какими-то конкретными сборными?

- Планирую посмотреть как можно больше игр и найти интересную команду, которая покажет содержательный футбол, на котором можно будет чему-то научиться. Если такая сборная появится, за ней буду следить более внимательно.

- За какими игроками будете пристально следить?

- Опять-таки, смотря, кто и как будет себя проявлять. Евро и создан для того, чтобы игроки раскрывались, особенно молодые. На таком турнире можно ярко себя показать. Мы видели у испанцев много ребят, которые на последнем чемпионате мира хорошо себя проявили. А также поневоле буду следить за футболистами из РПЛ, потому что я их знаю. Но я не думаю, что среди них будут какие-то яркие открытия. Все-таки к нам едут не самые лучшие игроки сборных своих стран. 

- Какие тренеры вызывают наибольший интерес?

- Я бы хотел увидеть новые идеи. Таких наставников, как Гвардиола или Клопп, на Евро не будет, а из менее известных трудно кого-то выделить. Иногда новые идеи исходят не от тренеров, а от игры футболистов, которые заставляют наставников своей игрой придумывать новые идеи.  

- Статус действующих чемпионов даст преимущество сборной Италии?

- Нет. Я так не думаю. После провального чемпионата мира можно сделать выводы, что эта сборная не так стабильна. Но она всегда была интересная и может претендовать на самые высокие места. Уровень игроков там очень хороший. 

- Не снижает ли ваш интерес отсутствие на чемпионате Европы сборной России?

- У меня нет. Такие крупные форумы всегда интересны с профессиональной точки зрения.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Балахнин
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