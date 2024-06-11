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Чемпионат Европы по футболу 2024

Бышовец назвал главного фаворита Евро-2024

11 Июня 2024 • 13:15 Комментировать

Экс-тренер «Динамо» и сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем старте чемпионате Европы – 2024. Эксперт выделил главного фаворита турнира.

«Думаю, итальянцы как всегда будут претендентами. Хорватия настораживает, Англия немножко удивляет. Я выделяю Германию как фаворита номер один. У них есть потенциал», - передает слова специалиста Legalbet.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи престижного турнир примут десять городов.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Анатолий Бышовец
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