В сборной Германии выбрали состав на матч с Шотландией

Тренерский штаб национальной сборной Германии во главе с Юлианом Нагельсманном определился со стартовым составом на поединок первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 против Шотландии.

Как стало известно журналистам Bayern & Germany, с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Нойер, Киммих, Та, Рюдигер, Миттельштедт, Кроос, Андрих, Мусиала, Гюндоган, Вирц и Хаверц.

Матч открытия чемпионата Европы между сборными Германии и Шотландии состоится в пятницу, 14 июня. Встреча пройдет на мюнхенском стадионе «Альянц-Арена и начнется в 21:00 по московскому времени.