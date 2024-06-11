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Чемпионат Европы по футболу 2024

В сборной Германии выбрали состав на матч с Шотландией

11 Июня 2024 • 13:07 Комментировать

Тренерский штаб национальной сборной Германии во главе с Юлианом Нагельсманном определился со стартовым составом на поединок первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 против Шотландии.

Как стало известно журналистам Bayern & Germany, с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Нойер, Киммих, Та, Рюдигер, Миттельштедт, Кроос, Андрих, Мусиала, Гюндоган, Вирц и Хаверц.

Матч открытия чемпионата Европы между сборными Германии и Шотландии состоится в пятницу, 14 июня. Встреча пройдет на мюнхенском стадионе «Альянц-Арена и начнется в 21:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Мануэль Нойер Сборная Шотландии Тони Кроос Илкай Гюндоган Юлиан Нагельсманн Кай Хаверц Флориан Вирц ещё теги
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