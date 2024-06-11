Роналду, Кроос и Модрич - в сборной Евро-2024 из игроков старше 31 года

Портал Football 365 составил символическую сборную чемпионата Европы – 2024 из футболистов старше 31 года. В команду попали такие звезды, как Криштиану Роналду, Лука Модрич, Кевин де Брёйне и многие другие.

Голкипер: Мануэль Нойер (38 лет, Германия).

Защитники: Кайл Уокер (34 года, Англия), Виргил ван Дейк (32 года, Нидерланды), Антонио Рюдигер (31 год, Германия), Дейли Блинд (34 года, Нидерланды).

Полузащитники: Тони Кроос (34 года, Германия), Лука Модрич (38 лет, Хорватия), Кевин де Брёйне (32 года, Бельгия), Антуан Гризманн (33 года, Франция).

Форварды: Роберт Левандовски (35 лет, Польша), Криштиану Роналду (39 лет, Португалия).

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.