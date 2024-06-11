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Чемпионат Европы по футболу 2024

Трезеге назвал главного фаворита Евро-2024 - это не Англия и Германия

11 Июня 2024 • 12:04 Комментировать

Экс-форвард национальной сборной Франции и туринского «Ювентуса» Давид Трезеге назвал главного фаворита предстоящего чемпионата Европы – 2024.

«Французы – фавориты турнира. Италия? Лучано Спаллетти дал понять, что команде нельзя прикрываться своей богатой историей, нужно самим пытаться стать героями. Они выросли и готовы побеждать», - передает слова Трезеге Calciomercato.

Чемпионат Европы состоится на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. Сборная Франции попала в группу D, где ее соперниками будут национальные команды Польши, Нидерландов и Австрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Давид Трезеге
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