Сборная Чехии на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

Продолжаем обзор группы F, где сыграют Грузия, Турция, Португалия и Чехия. И теперь поговорим о сборной Чехии, команде, которая всегда старается бороться за самые высокие места и способна дать бой даже самым явным фаворитам.

Путь на Евро-2024

Сборная Чехии без особых проблем смогла отобраться в финальную часть Чемпионата Европы – 2024. Вперёд чехи пропустили только Албанию, чего могли и не делать, так как футбол в стране всё же сильнее. В отборе к Евро Чехия участвовала в одной группе с: Албанией, Польшей, Молдовой и Фарерскими островами. Чехи классно сработали в отборочном этапе, набрав 15 очков, столько же набрали и албанцы, но из-за разницы голов Чехия стала второй. У команды только одно поражение в группе, и оно пришлось на матч с Албанией (0:3).

Задачи на Евро-2024

На Евро-2024 Чехи не могут похвастаться тем, что ставят перед собой самые высокие задачи. К тому же и группа досталась не из простых: топы Португалия и Турция, так ещё и андердог Грузия. Скорее всего, за выход из группы, всё-таки, сражаться будут Португалия и Турция, но и Чехия может вставить своё слово. К тому же, у команды есть все шансы занять третье место и выйти в полей-офф через третьи места.

Состав сборной Чехии на Евро-2024

На грядущий Евро Иван Гашек со своим тренерским штабом вызвал всех сильнейших. Сложно найти какие-то несостыковки в составе.

Вратари: Матей Коварж («Байер»), Йиндрих Шатнек («Славия» Прага), Витезслав Ярош («Штурм»).

Защитники: Мартин Витик («Спарта» Прага), Томаш Влчек («Славия» Прага), Томаш Голеш («Славия» Прага), Давид Доудера («Славия» Прага), Давид Журасек («Хоффенхайм»), Давид Зима («Спарта» Прага), Ладислав Крейчи («Спарта» Прага), Робин Хранак («Виктория» Пльзень), Владимир Цоуфал («Вест Хэм»).

Полузащитники: Антонин Барак («Фиорентина»), Ондржей Лингр («Фейеноорд»), Лукаш Провод («Славия» Прага), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Лукаш Черв («Виктория» Пльзень), Вацлав Черны («Вольфсбург»), Павел Шулц («Виктория» Пльзень»), Матей Юрасек («Славия» Прага»).

Нападающие: Адам Гложек («Байер»), Ян Кухта («Спарта» Прага), Моймир Хитил («Славия» Прага), Томаш Хори («Виктория» Пльзень), Патрик Шик («Байер»).

Лидеры сборной Чехии

Смотря на состав чешской команды, кажется, что команда не может претендовать на высокие места любого из турниров: Евро или чемпионат мира. Однако, Чехия выглядит всё же слаженной и цельной командой. В составе национальной команды найдутся лидеры, которые поведут сборную за собой.

Определённо выделяется в списке игроков Чехии Патрик Шик. В прошлом сезоне, именно благодаря ему, «Байер» стал чемпионом Германии впервые в своей истории. В сезоне-2023/24 Патрик сыграл 33 игры за леверкузенский клуб, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

Помогать ему обязан полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек. Игрок выступает в лучшей лиге в мире, потому на него и возлагаются надежды, да и возраст 29 лет говорит о не малом опыте.

Пожалуй, третьим футболистом, которого можно выделить в нынешнем составе сборной Чехии должен стать опорник Антонин Барак. В минувшем сезоне он был основным игроком итальянской «Фиорентины». Да, он не отличался множеством забитых мячей, однако, функции опорника выполнял продуктивно, о чём говорит вызов в национальную команду.

С кем Чехия сыграет на Евро

Как мы писали ранее, соперниками Чехии по группе станут Португалия, Турция и Грузия. Предлагаем Вам ознакомиться с расписанием игр турецкой команды.

Дата Матч Время (мск) 18 июня, вторник Португалия — Чехия 22:00 22 июня, суббота Грузия — Чехия 16:00 26 июня, среда Чехия — Турция 22:00

Тренер сборной Чехии

Стоит начать с того, что сборную в финальную часть Евро-2024 вывел Ярослав Шиглавый. Он чех, но оставил команду в ноябре 2023 года после того, как гарантировал сборной участие на чемпионате Европы в Германии. Сейчас он тренирует Оман, зачем и почему – неизвестно и непонятно.

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Сменил его на этом посту Иван Гашек. Тоже чех по национальности, бывший футболист. Ничем особенным не запомнился, выступал за «Спарту» из Праги и «Страсбур» (Франция).

Карьеру тренера Гашек начал в 1999 году и тренировал в основном команды Ближнего Востока из Катара, Дубая и других. В 2009 году он уже возглавлял сборную Чехии, Гашек тогда не смог вывести команду в финальную часть чемпионата мира 2010. В группе тогда чехи заняли третье место, а тренер был уволен.

Достижения сборной Чехии на Евро

Сборная Чехии (Чехословакии) восьмой раз выступит в финальной части чемпионата Европы. В финале 1996 года команда вообще установила лучшее для себя достижение, дойдя до финала. Правда, поражение от Германии со счётом 1:2 стало обидным. Так как Чехословакия побеждала к 73-й минуте. В 2004 году уже Чехия, как самостоятельное государство дошло до полуфинала, где проиграла будущему чемпиону Греции.

Место в рейтинге ФИФА

В мировом рейтинге Чехия уже стоит не так высоко. Там команда находится на 36-й строчке. Интересно, что выше чехов расположилась сборная России, которая третий год не играет официальные матчи, Южная Корея или Австралия.

Фото: Globallookpress.com