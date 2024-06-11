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Чемпионат Европы по футболу 2024

Экс-тренер «Спартака» Рианчо выбрал двух главных фаворитов Евро-2024

11 Июня 2024 • 11:45 Комментировать

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо в беседе с представителями СМИ поделился мнением о том, какая из сборных может одержать победу на чемпионате Европы – 2024.

«Фавориты: Франция, Англия, Германия и Испания, несмотря на то, что эти сборные ещё находятся в стадии обновления. Англия и Франция - основные фавориты», - передает слова испанского специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что престижный турнир сборных состоится на футбольных полях Германии в период с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является национальная команда Италии.

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