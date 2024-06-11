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В сборной Польше высказались о травмах Левандовски и Свидерски перед стартом Евро-2024

11 Июня 2024 • 11:37 Комментировать
Польша
...
Нидерланды
16.06 16:00

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж ответил на вопрос о состоянии нападающих команды Роберта Левандовски и Кароля Свидерски.

Напомним, оба футболиста получили повреждения в минувшем товарищеском матче против Турции.

— У Левандовски небольшое повреждение. Надеемся, что серьезных проблем не будет. Что касается Кароля, то он вывихнул голеностоп. Подробности станут известны после обследования, — сказал Пробеж после матча.  

Свой первый матч на чемпионате Европы – 2024 сборная Польши проведет 16 июня — соперником станет национальная команда Нидерландов. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 16:00 по московскому времени.

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