В сборной Польше высказались о травмах Левандовски и Свидерски перед стартом Евро-2024

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж ответил на вопрос о состоянии нападающих команды Роберта Левандовски и Кароля Свидерски.

Напомним, оба футболиста получили повреждения в минувшем товарищеском матче против Турции.

— У Левандовски небольшое повреждение. Надеемся, что серьезных проблем не будет. Что касается Кароля, то он вывихнул голеностоп. Подробности станут известны после обследования, — сказал Пробеж после матча.

Свой первый матч на чемпионате Европы – 2024 сборная Польши проведет 16 июня — соперником станет национальная команда Нидерландов. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 16:00 по московскому времени.