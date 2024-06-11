Маттеус поддержал Нойера после волны критики

Экс-игрок мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус отреагировал на критические высказывания в адрес вратаря сборной Германии Мануэля Нойера после ошибки в товарищеской встрече с Грецией (2:1).
«Это ничем не поможет команде. Да, я тоже иногда критикую Мануэля, но все должно быть в меру. Если мы хотим успешного выступления сборной, то нужно поддерживать команду. Главный тренер сделал выбор в пользу Нойера. На этом можно поставить точку», - передает слова Матттуса Sky Sport Germany.
Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля. Германия сыграет на групповом этапе со сборными Швейцарии, Шотландии и Венгрии.
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