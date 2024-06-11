Маттеус поддержал Нойера после волны критики

«Это ничем не поможет команде. Да, я тоже иногда критикую Мануэля, но все должно быть в меру. Если мы хотим успешного выступления сборной, то нужно поддерживать команду. Главный тренер сделал выбор в пользу Нойера. На этом можно поставить точку», - передает слова Матттуса Sky Sport Germany.