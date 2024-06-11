Корнаухов: «Роналду будет в основе сборной Португалии на Евро-2024»

Экс-игрок московского ЦСКА Олег Корнаухов высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду в преддверии старта чемпионата Европы – 2024.
«Если его вызвали, то думаю, что Криштиану, скорее всего, будет игроком основного состава. Второй вопрос - если не пойдёт у него, то тогда Мартинес уберёт его из состава. Они договорятся ещё до турнира», - поделился мнением Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Чемпионат Европы состоится на футбольных стадионах Германии в период с 14 июня по 14 июля. Сборная Португалии попала в группу F, где ей будут противостоять национальные команды Грузии, Турции и Чехии.
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