Сборная Турции на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

Продолжаем обзор группы F, где сыграют Грузия, Турция, Португалия и Чехия. И теперь поговорим о сборной Турции, команде, которая всегда старается бороться за самые высокие места и способна дать бой даже самым явным фаворитам.

Путь на Евро-2024

В отличие от коллег из Грузии, сборная Турции вышла на чемпионат Европы традиционным способом. Турки участвовали в отборочном цикле в одной группе с Хорватией, Уэльсом, Арменией и Латвией. Да-да, интересно получается: с хорватами Турции предстоит сыграть и на Евро. В отборочной группе турки смогли занять первое место. Команда Винченцо Монтеллы вообще великолепно провела отборочный турнир, потерпев лишь одно поражение в восьми играх. Поражение это, кстати, Турция получила в домашнем матче с Хорватией. А затем в гостях турки реваншировались, выиграв с минимальным счетом. И ничьих у турков было всего две. Причем одна из них - в самом последнем ничего не значащем туре.

Задачи на Евро-2024

На грядущий чемпионат Европы сборная Турции ставит перед собой самые высокие задачи, и в этом не приходится сомневаться. Да, группа им досталась не из простых. Португалия и Чехия - это сборные топ-уровня, который они доказывают на мировых первенствах. Однако сборной Турции не впервой встречаться с командами топ-уровня и обыгрывать их. У коллектива Винченцо Монтеллы вполне себе неплохие шансы на выход из группы. Да, Португалия смотрится в этом квартете явным лидером, но вот Чехия как будто бы уже не настолько страшна, как была пару лет назад. И я думаю, что борьба за выход из группы будет как раз между Чехией и Турцией. В какой-то степени эти команды можно сейчас назвать равными. Так что выход из группы - это задача минимум. А так, Монтелла, наверняка, поставил перед своими футболистами задачу побороться за медали.

Состав сборной Турции на Евро-2024

На грядущий Евро Монтелло со своим тренерским штабом вызвал всех сильнейших. Сложно найти какие-то несостыковки в составе.

Вратари: Алтай Байындыр («Манчестер Юнайтед»), Мерт Гюнок («Бешикташ»), Угурджан Чакыр («Трабзонспор»).

Защитники: Мерт Мюльдюр («Фенербахче»), Зеки Челик («Рома»), Абдюлькерим Бардакчи («Галатасарай»), Ахметджан Каплан («Аякс»), Мерих Демирал («Аль-Ахли»), Самет Акайдын («Панатинаикос»), Ферди Кадыоглу («Фенербахче»), Каан Айхан («Галатасарай»).

Полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер»), Исмаиль Юксек («Фенербахче»), Окай Йокушлу («Вест Бромвич»), Оркун Кёкчю («Бенфика»), Салих Эзкан («Боруссия» Дортмунд), Юнус Акгюн («Лестер»), Арда Гюлер («Реал» Мадрид), Ирфан Джан Кахведжи («Фенербахче»)

Нападающие: Кенан Йылдыз («Ювентус»), Керем Мухаммед Актюркоглу («Галатасарай»), Барыш Алпер Йылмаз («Галатасарай»), Бертуг Озгюр Йылдырым («Ренн»), Дженк Тосун («Бешикташ»), Семих Кылычсой («Бешикташ»), Юсуф Языджи («Лилль»).

Лидеры сборной Турции

Если посмотреть на состав турецкой сборной, то кажется, что он вполне себе боеспособен. Действительно, сборная Турции выглядит цельной командой, где сложно выделять какой-то разный уровень игроков. Однако в этом коллективе тоже есть свои лидеры. По крайней мере, мы попытаемся их выделить. И первым хочется назвать Хакана Чалханоглу. Капитан турецкой сборной провел отличный сезон за «Интер» в Серии А. Хакан забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи. Кстати говоря, на удачном для сборной Турции отборочном цикле он выступил не так хорошо. Там лидер турецкой команды, не отметился голевыми действиями. Однако Чалханоглу все равно выглядит главным лидером турецкой атаки.

Также нельзя не отметить молодое дарование - Арда Гюлера. Говорят, что за него боролись многие топ-клубы Европы. Но урвал себе молодого вингера мадридский «Реал». Понятно, что пока что он не является лидером «сливочных», но на него рассчитывают в будущем. На Родине Гюлера называют новым Месси. Грядущий чемпионат Европы - прекрасная возможность для молодого турка проявить себя и доказать, почему его по-настоящему считают восходящей звездой.

С кем Турция сыграет на Евро

Как мы писали ранее, соперниками Турции по группе станут Португалия, Хорватия и Грузия. Предлагаем Вам ознакомиться с расписанием игр турецкой команды.

Дата Матч Время (мск) 18 июня, вторник Турция — Грузия 19:00 22 июня, суббота Турция — Португалия 19:00 26 июня, среда Чехия — Турция 22:00

Тренер сборной Турции

Винченцо Монтелла - уже далеко не новичок в тренерском цехе. Наставник успел поработать практически во всех топовых командах Италии: «Роме», «Милане», «Фиорентине». Однако трофеев в тренерской карьере пока что у специалиста нет. В 2021 году Монтелла возглавил турецкий «Адана Демирспор», а в 2023 - сборную Турции. Это первый опыт работы со сборной для наставника, поэтому предстоящий турнир очень важен для Монтеллы.

Достижения сборной Турции на Евро

Сборная Турции участвовала в пяти чемпионатах Европы, а предстоящий турнир в Германии будет шестым для «Лунных звезд». Стоит отметить, что среди достижений сборной Турции есть медали чемпионата Европы. Все мы помним великолепное выступление Российской команды на Евро-2008. Но мало кто помнит, что именно тот турнир стал и первым триумфом на евроарене для Турции. Тогда сборная Турции разделила бронзовые медали с россиянами.

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Место в рейтинге ФИФА

А вот мировом рейтинге Турция уже стоит не так высоко. Там команда Монтеллы находится на 40 строчке. Удивительно, но выше расположились такие сборные, как Иран, Австралия и Южная Корея.

Фото: Globallookpress.com