Куман высказался о де Йонге, который пропустит Евро-2024

«К сожалению, Френки не готов вернуться на поле. У него уже была такая травма, поэтому нужно позаботиться о здоровье. Его клуб пошел на риск, и это цена, которую придется заплатить нам», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.