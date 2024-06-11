Куман высказался о де Йонге, который пропустит Евро-2024

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о том, что ведущий полузащитник команды Френки де Йонг не сыграет на чемпионате Европы – 2024.
«К сожалению, Френки не готов вернуться на поле. У него уже была такая травма, поэтому нужно позаботиться о здоровье. Его клуб пошел на риск, и это цена, которую придется заплатить нам», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
Напомним, что де Йонг получил травму голеностопа в концовке сезона-2023/2024.
На групповой стадии чемпионата Европы сборная Нидерландов встретится с национальными командами Франции, Австрии и Польши.
Бан пользователя