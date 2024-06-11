Маттеус оценил шансы Германии на домашнем Евро-2024

«После товарищеских матчей Германию нельзя назвать главным фаворитом Евро. Однако наша команда входит в их число. Преимущество домашнего поля играет большую роль. Надеюсь, эйфория в стране будет не только на стадионах, но и на улицах городов», - передает слова Маттеуса Sky Sport Germany.