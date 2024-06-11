Маттеус оценил шансы Германии на домашнем Евро-2024

Экс-игрок мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высказался о шансах национальной сборной Германии на предстоящем чемпионате Европы – 2024.
«После товарищеских матчей Германию нельзя назвать главным фаворитом Евро. Однако наша команда входит в их число. Преимущество домашнего поля играет большую роль. Надеюсь, эйфория в стране будет не только на стадионах, но и на улицах городов», - передает слова Маттеуса Sky Sport Germany.
Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля. Сборная Германии сыграет в одной группе с национальными командами Швейцарии, Шотландии и Венгрии.
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