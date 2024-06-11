Сборная Грузии на Евро-2024: состав, расписание матчей, как выступит – прогноз

До начала чемпионата Евро остались буквально считанные дни, а мы тем временем переходим к описанию группы F. В ней за место в плей-офф поборются Грузия, Турция, Чехия и Португалия. Начнем с Грузии.

Путь на Евро-2024

Предстоящий чемпионат Европы станет для сборной Грузии первым в истории. И путь на него у команды получился архи сложным. Стоит сразу сказать, что грузины не смогли пробиться на предстоящий евро традиционным путем. Если бы не новые правила отбора, то сборная Грузии сейчас бы не ехала в Германию. В своей отборочной группе грузины заняли лишь четвертое место. Вместе с ними в квалификационной группе были Испания, Шотландия, Норвегия и Кипр. Позади Грузии остались только последние из списка. Причем провели отборочный этап грузины, ужасно: помнится разгромное поражение от испанцев со счетом 1:7. Но сборная Грузии воспользовалась другим шансом - Лигой Наций. Там грузины выступали в группе С, и заняли первое место, обыграв Болгарию, Северную Македонию и Гибралтар. Согласно новым правилам, грузины попали в стыки, которые позволяют победителю попасть на Евро. В стыках Грузии предстояло сыграть два матча: против Люксембурга в полуфинале и против Греции в финале. Грузия успешно преодолела эти этапы и прошла на долгожданное для себя Евро.

Задачи на Евро-2024

У Грузии достаточно сильная группа, и стоит признать, что в этом квартете команда Вилли Саньоля выглядит аутсайдером. Вряд ли руководство федерации ждет от сборной выдающихся результатов - например, медалей. Для Грузии само участие в чемпионате европы уже отличное достижение. Понятно, что грузины попытаются выйти из группы и сделают все возможное для этого. Однако верится в такой исход с трудом. Тем не менее, выход из группы - задача сложная, но решаемая.

Состав сборной Грузии на Евро-2024

Возможно, многие ожидали увидеть в этом списке игроков РПЛ. Но нет, команда Саньоля не имеет в окончательном составе игроков из российского чемпионата.

Вратари: Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Гиорги Лория («Динамо» Тбилиси), Лука Гугешашвили («Карабах»).

Защитники: Григорий Гочолеишвили («Шахтёр»), Георгий Гвелесиани («Персеполис»), Лаша Двали («АПОЭЛ»), Отар Какабадзе («Краковия»), Гурам Кашия («Слован»), Соломон Кверквелия («Аль-Ахдуд»), Лука Лучошвили («Кремонезе»), Джемал Табидзе («Панетоликос»).

Полузащитники: Ника Квеквескири («Лех»), Георгий Чакветадзе («Уотфорд»), Анзор Меквабишвили («Университатя Крайова»), Габриел Сигуа («Базель»), Отар Китеишвили («Штурм»), Георгий Кочорашвили («Леванте»), Леван Шенгелия («Панетоликос»), Сандро Алтунашвили («Вольфсбергер»), Саба Лобжанидзе, Георгий Цитаишвили («Динамо» Батуми), Зурико Давиташвили («Бордо»);

Нападающие: Буду Зивзивадзе («Карлсруэ»), Жорж Микаутадзе («Мец»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Георгий Квилитая («АПОЭЛ»).

Лидер сборной Грузии

У сборной Грузии есть ярко-выраженный лидер, и все мы, конечно, знаем его имя. Это Хвича Кварацхелия. Российскому зрителю Хвича известен по выступлениям за казанский «Рубин». Но сейчас грузин феерит в «Наполи». В этом году у Кварацхелии 11 голов и 6 голевых передач в Серии А. В неудачном отборочном цикле к Евро у Хвичи 4 гола и голевой пас в восьми играх. А в важнейшем для Грузии турнире Лиги Наций Хвича вообще показал феноменальный результат: пять голов и два ассиста в шести матчах. Не зря пишут, что за Хвичей стоит очередь из желающих среди топовых европейских клубов. Оно и понятно, ему всего 23 года, он является лидеров в клубе и сборной и стабильно показывает высочайший уровень. Нет ни капли сомнений, что именно Кварацхелия станет главной надеждой сборной Грузии на предстоящем Евро.

С кем Грузия сыграет на Евро

Как мы уже упоминали, Грузия попала в группу F, а это значит, что их соперниками станут Португалия, Турция и Чехия. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей Хвичи и ко.

Дата Матч Время (мск) 18 июня, вторник Турция — Грузия 19:00 22 июня, суббота Грузия — Чехия 16:00 26 июня, среда Грузия — Португалия 22:00

Тренер сборной Грузии

Вилли Саньоль в прошлом был неплохим футболистом. Француз защищал цвета «Баварии» и играл на позиции защитника. Долгое время Саньоль работал помощником в штабе Карло Анчелотти. Руководство Федерации футбола Грузии решило поверить во француза, который особо не имел опыта работы главным тренером. И стоит отметить, что довольно долго верили в него. Саньоль смог добиться первой победы у руля главного тренера Грузии лишь в восьмом матче. Возможно, любая другая федерация приняла бы решение попрощаться с тренером, но тут боссы проявили терпение. И вот - Грузия впервые выходит на Евро в своей истории.

Достижения сборной Грузии на Евро

Как мы уже отметили, Грузия до этого ни разу не выходила на чемпионат Европы. Соответственно, никаких достижений у команды тоже нет.

Место в рейтинге ФИФА

В рейтинге ФИФА Грузия тоже не забралась высоко. Команда Саньоля находится на 77 строчке. Выше - Кабо-Верде, Конго и даже Ирак.

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Фото: Globallookpress.com