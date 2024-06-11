Мартинес рассказал, чем одержим Криштиану Роналду

«Не так много футболистов добились того, чего достиг Криштиану. Роналду является примером для многих. В своем возрасте он по-прежнему бросает новые вызовы. Криштиану одержим идеей совершенства. Это просто поразительно. Такие футболисты, как Роналду, всегда будут примером для молодого поколения», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.