Мартинес рассказал, чем одержим Криштиану Роналду

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес в очередной раз высказался о звезде национальной команды Криштиану Роналду.
«Не так много футболистов добились того, чего достиг Криштиану. Роналду является примером для многих. В своем возрасте он по-прежнему бросает новые вызовы. Криштиану одержим идеей совершенства. Это просто поразительно. Такие футболисты, как Роналду, всегда будут примером для молодого поколения», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
В минувшем сезоне 39-летний Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. Португалец отметился 35 забитыми мячами в 31 встрече.
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